Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Silivri
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa
mevkisinde İstanbul
istikametine giden M.Ö'nün kullandığı 34 RS 281 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:30 Kaynak: AA
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