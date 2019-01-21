Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa mevkisinde İstanbul istikametine giden M.Ö'nün kullandığı 34 RS 281 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:30 Kaynak: AA

Silivri, Güncel
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