Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

MANİSA'nın Kula
ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü İsmail Erbay, yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında, İzmir- Ankara
karayolu Esenyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli
yönünden Kula yönüne giden İsmail Erbay, yönetimindeki 45 K 9929 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Takla atan otomobil, yol kenarında ters durdu. Sürücü İsmail Erbay, kazada yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Erbay'ı ambulansla, Kula Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Erbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Manisa