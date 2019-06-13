Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü İsmail Erbay, yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü İsmail Erbay, yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Esenyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne giden İsmail Erbay, yönetimindeki 45 K 9929 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Takla atan otomobil, yol kenarında ters durdu. Sürücü İsmail Erbay, kazada yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Erbay'ı ambulansla, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:54 Kaynak: DHA
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