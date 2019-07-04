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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Şarampole devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Serinhisar ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Denizli'den Serinhisar istikametine seyir halinde olan Muhsin T. yönetimindeki 20 VA 538 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü otomobilin içinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:41 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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