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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Güler, yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Güler, yaralandı.

Kaza, Besni Çevre Yolu'nda meydana geldi. Fatih Güler'in kullandığı 03 AJ 283 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Güler, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Fatih Güler, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:35 Kaynak: DHA
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