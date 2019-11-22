Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Güler, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:35 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Güler, yaralandı.
Kaza, Besni Çevre Yolu'nda meydana geldi. Fatih Güler'in kullandığı 03 AJ 283 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Güler, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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