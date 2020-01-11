Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, takla atması sonucu sürücü Kadriye Baytur (36), yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Ankara- İzmir yolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli yönünden İzmir'e giden Kadriye Baytur yönetimindeki 34 SJ 2282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, takla attı. Kazada sürücü Baytur, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Baytur, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baytur'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.