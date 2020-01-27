Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Erzincan'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Erzincan'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, süratli olduğu iddia edilen 24 AAH 799 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Ters dönüp tavan üzerine duran otomobilde yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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