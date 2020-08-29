Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin takla atması sonucu sürücü Bülent G. (46), yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı- İslahiye yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönünde giden Bülent G. yönetimindeki 31 Y 4897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:24 - Kaynak: DHA
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