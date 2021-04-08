Yaşlı adamın kullandığı otomobil takla attı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik - Halfeti yolunun Kelaynak Üreme İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Cezayir C. (65), yönetimindeki 27 ER 855 Mercedes marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Cezayir C. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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