Yaşlı adamın kullandığı otomobil takla attı - Son Dakika

Yaşlı adamın kullandığı otomobil takla attı
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşlı adamın kullandığı otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik - Halfeti yolunun Kelaynak Üreme İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Cezayir C. (65), yönetimindeki 27 ER 855 Mercedes marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Cezayir C. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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