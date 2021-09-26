Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Çerçioğlu Köyü Karayusuflar Mahallesinde meydana geldi. Ömer Sevimli'nin kullandığı 80 DA 799 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Son Dakika

DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler

Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı

Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum

Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı

Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek