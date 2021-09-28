Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi GAP Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 YR 664 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanarak araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa 'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak