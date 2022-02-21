Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde aynı yöne giden iki araç ile refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Murat Gökduman, yaralandı.

Kaza, Çerkezköy- Kapaklı karayolunda meydana geldi. Murat Gökduman yönetimindeki 34 CFH 789 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden iki araca, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Karşı şeride geçip yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Murat Gökduman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Gökduman, ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından açıldı.