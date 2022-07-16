Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

16.07.2022 10:24
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Böcekli Beldesi Bostan köyünde meydanda geldi. İddiaya göre, Selami Pak'ın kullandığı 80 DK 013 plakalı otomobil köy girişine yaklaştığında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların desteği ile sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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