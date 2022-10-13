Kaza, Kaynarca-Karasu D014 karayolu Dudu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 54 VK 926 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yoldan takla atarak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Hyundai, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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