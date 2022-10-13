Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

13.10.2022 15:25
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sakarya D014 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Sakarya D014 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kaynarca-Karasu D014 karayolu Dudu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 54 VK 926 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yoldan takla atarak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Hyundai, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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