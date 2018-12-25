Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Tansu Mert'in kullandığı otomobil, takla atarak karşı şeride geçti ve duvara çarptı.

Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Tansu Mert'in kullandığı otomobil, takla atarak karşı şeride geçti ve duvara çarptı. Otomobilden yola fırlayan Mert, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Babaeski ilçesinden Lüleburgaz'a giden Tansu Mert, henüz bilinmeyen bir nedenle 35 KYJ 82 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak karşı yöne geçen otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobilden yola fırlayan Mert, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Tansu Mert, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

- Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:10 Kaynak: DHA

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