Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Veysel Kocabacak (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Kocabacak yönetimindeki 54 ADB 813 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Veysel Kocabacak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Kocabacak bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.