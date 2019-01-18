Takla Atan Otomobilinde Can Verdi
2 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Tükel (43), takla atan otomobilinde can verdi.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Tükel (43), takla atan otomobilinde can verdi.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Aydın- Denizli
Karayolu'nda meydana geldi. Bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Tükel, sabah işe gitmek için 09 NN 380 plakalı otomobiliyle evden çıktı. Çalıştığı fabrikanın yakınındaki kavşağa geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkıp, takla attı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen otomobildeki evli ve 1 çocuk babası Erkan Tükel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tükel'in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:35 Kaynak: DHA
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