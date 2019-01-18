Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilinde Can Verdi

Takla Atan Otomobilinde Can Verdi

2 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Tükel (43), takla atan otomobilinde can verdi.

Takla Atan Otomobilinde Can Verdi, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Tükel (43), takla atan otomobilinde can verdi.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Aydın- Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Tükel, sabah işe gitmek için 09 NN 380 plakalı otomobiliyle evden çıktı. Çalıştığı fabrikanın yakınındaki kavşağa geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkıp, takla attı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen otomobildeki evli ve 1 çocuk babası Erkan Tükel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tükel'in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:35 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı Muharrem İnce'den Bir Garip Seçim Hesabı: 5 Büyükşehri Kazanırsak, Cumhurbaşkanı Olurum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:38:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilinde Can Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]