Takla atan araçta mahsur kalan taksi şoförü, otomobilin camı kesilerek kurtarıldı - Son Dakika

Takla atan araçta mahsur kalan taksi şoförü, otomobilin camı kesilerek kurtarıldı
MERSİN - Mersin'de takla atarak devrilen ticari taksi içerisinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince ön cam kesilerek kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde Osman Gezgüç yönetimindeki ticari taksi, 34. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kaza sonrası devrilen araçta mahsur kalan Gezgüç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilin ön camı kesilerek kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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