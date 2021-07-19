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Takla atan taksinin şoförünü polis ve sağlık ekipleri kurtardı - Son Dakika

Takla atan taksinin şoförünü polis ve sağlık ekipleri kurtardı

19.07.2021 00:12
Takla atan taksinin şoförünü polis ve sağlık ekipleri kurtardı, System.String[]

Ankara'da takla atarak devrilen taksinin şoförü, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Ankara'da takla atarak devrilen taksinin şoförü, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan İlçesi Çatalça caddesinde seyir halindeki 06 T 4030 plakalı ticari taksi, Ayaş caddesine dönüşü sırasında takla atarak devrildi.

Yaralanan taksi şoförü Recep T. olay yerine gelen polis, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık görevlilerince araçtan yaralı halde çıkarıldı.

Yaralı şoför, kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, takla atan araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Takla atan taksinin şoförünü polis ve sağlık ekipleri kurtardı

Ankara, Sincan, Taksi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Takla atan taksinin şoförünü polis ve sağlık ekipleri kurtardı - Son Dakika


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