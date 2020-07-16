Takla atan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Takla atan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki taksi, sürücüsünün direksiyon hakiyimetini kaybetmesi sonucu takla attı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki taksi, sürücüsünün direksiyon hakiyimetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, taksi sürücüsü Çağlar Yazgan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Nazilli'ye Bağlı İsabeyli Mahallesi girişinde bulunan parke taşı fabrikası önünde meydana geldi. Aydın yönünden Nazilli istikametine seyir halinde olan Çağlar Yazgan (34) yönetimindeki 09 T 2048 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sırasında, taksi sürücüsü Yazgan ön camdan yola savrulurken, araç ise otomobil fabrikanın önündeki kum yığınına çarparak durdabildi. Kazayı gören fabrika bekçisi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, taksiden fırlayan sürücünün olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı öğrenen Yazgan'ın yakınları ve meslektaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Çağlar Yazgan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:31 Kaynak: DHA

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