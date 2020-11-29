Takla atan traktör karı kocayı hayattan kopardı - Son Dakika

Takla atan traktör karı kocayı hayattan kopardı

29.11.2020 22:37
Takla atan traktör karı kocayı hayattan kopardı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında karı ve koca yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında karı ve koca yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Karapınar Mahallesi'nde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Zeytinliklerinden evlerine dönmek üzere olan sürücüsü 75 yaşındaki Süleyman Erol ve 70 yaşındaki eşi Fatmana Erol'un üzerinde bulunduğu 48 EH 887 plakalı traktör kontrolden çıktı. Takla atan traktörün altında kalan Erol çiftinin bulunduğu yerden çıkarılması için olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Erol çiftinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Erol çiftinin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Takla atan traktör karı kocayı hayattan kopardı
Takla atan traktör karı kocayı hayattan kopardı
Takla atan traktör karı kocayı hayattan kopardı

Karapınar, Traktör, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan traktör karı kocayı hayattan kopardı - Son Dakika


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