Son Dakika Haberleri: Takla atan traktör sürücüsü yaralandı

Takla atan traktör sürücüsü yaralandı

4 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Örenli Köyü'nde takla atan traktörden düşen sürücüsü ağır yaralandı.

Takla atan traktör sürücüsü yaralandı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Örenli Köyü'nde takla atan traktörden düşen sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Örenli Köyü'nde bulunan tarlasına giden İbrahim Boynueğri (21) idaresindeki 02 EB 938 plakalı traktör sürücüsü yolun engebeli olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Traktörden savrulan sürücü kayaların üzerine düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan yoğum bakım servisine alındı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:46 Kaynak: İHA
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