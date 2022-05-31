Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı

31.05.2022 10:36
Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Kurusu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar K. idaresindeki 64 FN 946 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yaşar K., yaralı olarak ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşar K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı

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Kaynak: İHA

Traktör, Selendi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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