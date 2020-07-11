Takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor - Son Dakika

Takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor

Takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyorÇORUM'da bir kuyumcuya ait altınları taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak tarlaya uçtu.

Takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor

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ÇORUM'da bir kuyumcuya ait altınları taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak tarlaya uçtu. Sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada zırhlı araçtan çevreye saçılan altınlardan bir miktar kayboldu. Jandarma ekipleri miktarı açıklanmayan altınlar için dedektör yardımıyla arama başlattı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Çorum- Sungurlu karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Atın taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce elektrik direğine çarptı, ardından takla atarak tarlaya uçtu. İsmi açıklanmayan sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada zırhlı araçtan çevreye altınlar saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevreye saçılan altında ise toplandı. Kaza yapan zırhlı araç da çekici ile olay yerinden hemen kaldırıldı.

KAYIP ALTINLAR ARANIYOR

Kaza yapan zırhlı araçtan çevreye saçılan altınlar arasında kayıp olduğu belirlendi. Kaza yeri şeritle çevrilirken kimse yaklaştırılmadı. İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaybolduğu belirtilen ve miktarı açıklanmayan altınlar dedektör yardımıyla aranıyor. Ekipler, otların arasını dedektörle tarıyor, kazaya tanık olanların da ifadelerine başvuruyor.

Kazanın olduğu bölgede bağ evi bulunan Nacmi Kurt (72) "Ben Sungurlu İlçe merkezinde oturuyorum. Bağ evimin hemen karşısına içi altın dolu bir aracın uçtuğu söylendi. Çok şaşırdım. Şuan ona bakmaya geldim" dedi.

Jandarma, Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor - Son Dakika
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