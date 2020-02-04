Takla atarak durabildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Takla atarak durabildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

Takla atarak durabildi, sürücü yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi.

Takla atarak durabildi, sürücü yaralandı, System.String[]

Bilecik'te seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; sabahın ilk ışıklarında Bilecik'te Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 TA 614 plaka otomobil sürücüsü Erkan Hüyük (49) Akasya altı mevkiine geldiği esnada yolun ısak olması sebebiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan ilk olarak sola dönüş işaret levhalarına çarpmasının ardından takla atarak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erkan Hüyük olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Takla atan araç çekici yardımı çekilirken, ekipler Bilecik-Bozüyük karayolunu araç geçilene kadar kontrollü şekilde tek şeritten verdi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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