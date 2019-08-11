Son Dakika Haberleri: Takla atarak durabilen araçta ölüm olmadı, 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Takla atarak durabilen araçta ölüm olmadı, 5 yaralı

58 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Takla atarak durabilen araçta ölüm olmadı, 5 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın-Ankara Karayolu Akyamaç Köyü Mevki'inde Halil Ö.'nün(25) kullandığı 37 LB 762 plakalı araç Çaycuma istikametinden Bartın istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Olayı görenler 112 Acil servisi ve bölge trafik jandarmayı arayarak yardım istedi. Takla atarak durabilen araçta Halil Ö.'yü ve yolculardan Mustafa Ö.(33), Yakup Ö.(26), Aykut Ö.(22), Bilal Ö.(37) isimli şahıslar ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olup taburcu edildiği belirtildi. Jandarma olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 16:44:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla atarak durabilen araçta ölüm olmadı, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]