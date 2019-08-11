Takla atarak durabilen araçta ölüm olmadı, 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Bartın-Ankara Karayolu Akyamaç Köyü Mevki'inde Halil Ö.'nün(25) kullandığı 37 LB 762 plakalı araç Çaycuma istikametinden Bartın istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Olayı görenler 112 Acil servisi ve bölge trafik jandarmayı arayarak yardım istedi. Takla atarak durabilen araçta Halil Ö.'yü ve yolculardan Mustafa Ö.(33), Yakup Ö.(26), Aykut Ö.(22), Bilal Ö.(37) isimli şahıslar ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olup taburcu edildiği belirtildi. Jandarma olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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