Son Dakika Haberleri: Takla Atarak Fındık Bahçesine Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Takla Atarak Fındık Bahçesine Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Takla Atarak Fındık Bahçesine Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Küçücek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 54 KK 455 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan fındık bahçesine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Y.Ö., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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