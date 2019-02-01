Takla Atarak Fındık Bahçesine Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, Akyazı ilçesi Küçücek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 54 KK 455 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan fındık bahçesine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Y.Ö., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı

Esnafın Dükkanın Önüne Park Eden Aracın Üzerine Bıraktığı Yazı, "İşte Yurdum Manzaraları" Dedirtti

Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Mart Ayı İtibariyle Abonelik İşlemleri e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek