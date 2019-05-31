Son Dakika Haberleri: Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkıp taklalar atarak hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı

Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı, System.String[]

Kaza, Kapaklı- Saray karayolunun Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi.

Saray yönüne giden Mehmet Erçorumlu yönetimindeki 06 TYJ 52 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyer ve tabelaya çarptı. Araç ardından taklalar attı.

Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan Mehmet Erçorumlu ile Öykü E., sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan karayolu, itfaiye ekiplerinin aracı kaldırmasıyla yeniden açıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:01 Kaynak: DHA
Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
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