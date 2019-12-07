Son Dakika Haberleri: Takla atarak hurdaya dönen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu - BOLU
Son Dakika Güncel Takla atarak hurdaya dönen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu - BOLU - Son Dakika

Takla atarak hurdaya dönen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu - BOLU

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yoldan çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü hurdaya dönen tırın içinden yara almadan çıktı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yoldan çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü hurdaya dönen tırın içinden yara almadan çıktı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı PVC malzeme, sac ve demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yumrukaya Köyü mevkinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Takla attıktan sonra köyün üstünden geçen yola yaklaşık 10 metre kala duran tırı gören köy sakinleri ile diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen UMKE ekipleri tırın içinden burnu bile kanamdan çıkan tır sürücüsünü ayakta muayene ederken polis ekipleri ise tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

Takla atarak hurdaya dönen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu - BOLU

Anadolu Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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