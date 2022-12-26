Takla atıp 100 metre sürüklenen otomobilden hiçbir şey olmamış gibi çıktılar - Son Dakika
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Takla atıp 100 metre sürüklenen otomobilden hiçbir şey olmamış gibi çıktılar

26.12.2022 17:24

Antalya'da bir otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip metrelerce ters şekilde sürüklendiği anlar hem motosiklet kamerasına hem de yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Araçtaki gençler taktıkları emniyet kemerleri vesilesiyle hayata tutunurken soğukkanlılıkları ise şaşırttı.

Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ozan Kuşcu ve arkadaşının kullandığı otomobille sosyal medya kanallarına içerik üretmek için dışarı çıktı. Lara bölgesinde seyir halinde bulunan ve Emre Akkurt'un kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje vurdu, ardından ters dönerek karşı şeritte sürüklenmeye başladı. Sürüklenen araç bir başka araca çarptıktan sonra yaklaşık 107 metre sonra durdu. Emniyet kemerleri takılı olan Kuşcu ve Akkurt, kazayı yara almadan atlattı ve araçtan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

"TAKLA VE SÜRÜKLENME ANLARI KAMERADA"

Film sahnelerini aratmayan kaza anı ve sonrasında yaşanan motosiklet kamerası ile gençlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atması, otomobile çarptığı ve sürüklendiği anlar yer aldı. Cep telefonu görüntüsüne ise kaza anında yaşananlar ve iki genç arasındaki diyaloglar yer aldı. Araç sürüklenirken Kuşcu arkadaşına, " Kanka dur araba kaydı sakin ol. 112'yi arayayım mı sende bir şey var mı? Bir dakika sakin sakin. Bir sürüklenmişiz. Emniyet kemeri takılı olmasa ölüyorduk. Emniyet kemeri çok önemli sadece kafamı vurdum. Karşı şeritten gelen bir araca çarptık" sözleri yer aldı.

"ÇOK SAKİN KALDIK"

Kazayı yara almadan atlatan Ozan Kuşcu, seyir halindeyken arkadaşının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip taklalar attıklarını söyledi. Takla atarken bir araca çarpmaları nedeniyle hızlarının azaldığını ifade eden Kuşcu,"Daha kötü sonuçlar olabilirdi, o araç bizim hızımızı kesti. Kazayı herkes kurgu gibi bahsediyor ama öyle bir şey söz konusu değil. Arkamızdan gelen motosikletlinin kamerasına kaza yansıdı. Bende aracın içinde o an video çekiyordum, o anda kaza oldu. Kaza anı hem içerideki hem dışarıdaki kameralara yansıyor. Çok garip bir kazaydı. Araba taklalar atmasına rağmen yaralanmadık ve çok sakin kaldık. Bu sakinlik karşısında insanların tepkisi, " Her gün kazamı yapıyorsunuz" oldu. Takla atıyoruz ama hem kendim hem arkadaşım sakin kalıyor" dedi.

"EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI"

Daha önce küçük kazalar atlattıklarını anlatan Ozan Kuşcu, " Buda küçük bir kazaydı, diğer araca binip yolumuza devam ettik. Karşı şeritte çarptığımız araç olmasa belki biz hayatta olmayabilirdik. Emniyet kemerimiz sayesinde sadece kafamızı çarptık" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atıp 100 metre sürüklenen otomobilden hiçbir şey olmamış gibi çıktılar - Son Dakika

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