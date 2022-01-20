Takla atıp bir evin bahçesine düşen araçtan sağ çıktılar - Son Dakika

Takla atıp bir evin bahçesine düşen araçtan sağ çıktılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sürücünün kontrolünden çıkan otomobil 10 metre yükseklikten bir evin önüne düştü. Kazada araç sürücüsü E.Ö(50)ve yanında bulunan eşi R.Öhafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Adnan Kahveci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E.Ö(50)yönetiminde ki 67 AAE 611 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü aracın hakimiyetini kaybederek 10 metre yüksekseklikten bir evin önüne düştü. Kazada araç sürücüsü E.Ö ve yanında bulunan eşi R.Ö hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen afad ekipleri yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Ö ve R.Ö, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla evin önünden kaldırıldı.