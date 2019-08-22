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Takla atıp hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

58 dakika önce

Takla atıp hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldularANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Takla atıp hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araçtaki 2'si çocuk 3 kişi de yola savruldu.

Kaza Zamanoğlu Caddesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya seyir halinde olan Şengül Barutçu'nun kullandığı 07 NC 755 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma, ardından yolun kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak takla attı. Takla atarak hurda yığına dönen araçta sürücü Şengül Barut ile otomobilde yolcu olan Adem Yiğit ve Şengül Barutçu'nun çocukları 8 yaşındaki Y. B. ve 6 yaşındaki O. B. Yola savruldu. Kazada Şengül Barutçu ağır yaralanırken savrulan diğer yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Adem Yiğit ile 2 çocuk hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:08 Kaynak: İHA
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