Takla atıp karşı şeritteki otomobile çarpan pikaptaki sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde bir pikabın takla atarak karşı şeride geçtiği ve başka bir otomobile çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Bergama Caddesi'nde erken saatlerde sürücüsü belirlenemeyen 34 CBS 752 plakalı pikap, aksının kopması sonucu takla atarak karşı şeride geçti ve 45 ABB 218 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu.