Takla atıp, raylara düşen otomobile tren çarptı; sürücü öldü - Son Dakika

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Cemal Bunar'ın (36) kullandığı otomobil takla atıp, yol kenarındaki tren yoluna düştü. Aynı anda gelen yolcu treninin çarpıp, sürüklediği otomobilin sürücüsü Bunar, yaşamını yitirdi.

Kaza, Aydın- İzmir karayolunun Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Aydın'dan Ortaklar yönüne giden Cemal Bunar, 09 C 1934 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atıp, yoldan kenardaki tren yoluna düştü. Aynı anda gelen makinist T.B. yönetimindeki İzmir- Denizli seferini yapan yük treni, otomobile çarptı. Trenin yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü Cemal Bunar ise açılan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri evli ve 2 çocuk babası Bunar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Ortaklar Mahallesi'nde pastane işleten Bunar'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.