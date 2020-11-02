Takla atıp şarampole devrilen otomobil sürücüsünü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Takla atıp şarampole devrilen otomobil sürücüsünü itfaiye kurtardı

02.11.2020 12:17
Takla atıp şarampole devrilen otomobil sürücüsünü itfaiye kurtardı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilip ters dönen otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilip ters dönen otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 55. kilometresi Sandıklı Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G., yönetimindeki 34 FM 5590 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Ters dönerek durabilen sürücü yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Sürücü B.G., sıkıştığı yerden çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Takla atıp şarampole devrilen otomobil sürücüsünü itfaiye kurtardı

Otomobil, Sandıklı, İtfaiye, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atıp şarampole devrilen otomobil sürücüsünü itfaiye kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş 20 TL karşılığında korsan taşımacılık! Elektrikli bisiklette balık istifi yolculuk, görenleri hayrete düşürdü Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek         
11:49
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı         
11:29
Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor         
11:12
Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor         
10:27
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor         
09:43
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti 78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti         
08:24
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 12:26:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Takla atıp şarampole devrilen otomobil sürücüsünü itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei