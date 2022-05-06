Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

06.05.2022 11:37
Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak tarım arazini devrildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak tarım arazini devrildi. Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A., idaresindeki 34 SF 8993 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan. Takla atan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kaza sürücü ile birlikte S.V.A. (15), Yusuf Furkan A. (19), Şehir Ersel A. (20) ve Seyhan A. (42) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı
Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı
Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı
Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

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Karahisar, Otomobil, Tarım, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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