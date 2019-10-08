Son Dakika Haberleri: Takla atıp tarlaya uçan otomobil sürücüsü öldü
Son Dakika 3. Sayfa Takla atıp tarlaya uçan otomobil sürücüsü öldü

Takla atıp tarlaya uçan otomobil sürücüsü öldü

1 saat önce

Adıyaman'da, taklalar atarak önce istinat duvarına çarpan daha sonra boş araziye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Takla atıp tarlaya uçan otomobil sürücüsü öldü, System.String[]

Adıyaman'da, taklalar atarak önce istinat duvarına çarpan daha sonra boş araziye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Arif Polat idaresindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpıp, yol kenarında bulunan boş tarla içerisine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD Ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde bulunan sürücü Arif Polat'ı dışarıya çıkararak müdahalede bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile yoldan geçen sağlık çalışanlarının bütün müdahalelerine rağmen sürücü Arif Polat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Polat'ın, cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Arif Polat'ın evli 2 çocuk babası olduğu aynı zamanda eşiyle birlikte çocuk bekledikleri de öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Karapınar, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Önü otomobil, arkası at arabası olan araç trafikten men edildi Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla atıp tarlaya uçan otomobil sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]