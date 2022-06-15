Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'e giden Tuncay Bora Yanak'ın kontrolünü kaybettiği 34 DHN 309 plakalı otomobil yoldan çıktı. Yaklaşık 80 metre tarlada ilerleyen araç, beton duvara çarparak takla attı. Kazada ters dönen aracın sürücüsü Tuncay Bora Yanak ile emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan yaklaşık 5 metre fırlayan Ali Yaşar Yanak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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