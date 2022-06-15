BABA HAYATINI KAYBETTİ
Kütahya'da yoldan çıkıp takla atan otomobilden fırlayıp ağır yaralanan Ali Yaşar Yanak (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü oğlu Tuncay Bora Yanak'ın (21) ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
Kütahya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2) - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.