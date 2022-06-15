Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2)

15.06.2022 14:14
Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2)

BABA HAYATINI KAYBETTİKütahya'da yoldan çıkıp takla atan otomobilden fırlayıp ağır yaralanan Ali Yaşar Yanak (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya'da yoldan çıkıp takla atan otomobilden fırlayıp ağır yaralanan Ali Yaşar Yanak (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü oğlu Tuncay Bora Yanak'ın (21) ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.


YORUMLAR
500
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi Büyük Zafer'in 'En özel' ziyareti Büyük Zafer'in 'En özel' ziyareti Kütahya'da konut satışlarında artış Kütahya'da konut satışlarında artış
Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:37:58. #1.13#
SON DAKİKA: Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement