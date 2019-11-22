Son Dakika Haberleri: Taklacı golcü, Trabzonspor maçı için iddialı!
Son Dakika Spor Taklacı golcü, Trabzonspor maçı için iddialı! - Son Dakika Spor

Taklacı golcü, Trabzonspor maçı için iddialı!

6 saat önce

MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill, Süper Lig'de yarın karşılaşacakları Trabzonspor'u yenerek, alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.

Taklacı golcü, Trabzonspor maçı için iddialı!, System.String[]

MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill, Süper Lig'de yarın karşılaşacakları Trabzonspor'u yenerek, alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.


Gol sevinçlerini takla atarak yaşamasından dolayı "taklacı golcü" lakabı takılan 29 yaşındaki forvet, karşılaşma öncesi açıklamada bulundu.


Maça iyi hazırlandıklarını anlatan Orgill, "Takım olarak iyi bir oyun sergileyerek Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz." dedi.


Ligdeki konumları nedeniyle puan kaybı yaşamak istemediklerini anlatan Orgill, "Bu haftayı takım olarak çok iyi geçirdik. Tamamen Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız. Taraftarımızın da desteğiyle galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Trabzonspor'un kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Orgill, karşılaşmada gol atmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.


Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, zorlu maç öncesinde açıklamalar yapmıştı...

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MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaragücü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:08 
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