Taklacı güvercinlerin kümesi alev alev yandı - Son Dakika

- Taklacı güvercinlerin kümesi alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'de içerisinde taklacı güvercinlerin beslendiği boş baraka alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, güvercinlerin belli bir süre önce başka bir yere taşındığı öğrenildi.

Yangın, Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi Acar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.'ye ait olan barakada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahalelerle kısa sürede yangını söndürdü. Boş barakanın taklacı güvercinlerin beslendiği bir kümes olarak kullanıldığı öğrenildi. Güvercinlerin belli bir süre önce başka bir yere taşındığı, yangın sırasında barakada olmadıkları öğrenildi. Barakanın alevlere teslim olma anı ise saniye saniye vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.