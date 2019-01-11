Taklalar Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
1 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında bulunan kanalda takla atarak durabildi.
Manisa
'nın Kula
ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında bulunan kanalda takla atarak durabildi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir- Ankara
D300 karayolu Selendi
kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak
istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Volkan Kılınçcı idaresindeki 55 AGT 41 plakalı otomobil, aşırı yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar attı. Yol kenarında bulunan kanalda ters dönmüş vaziyete durabilen araçtan sürücü Kılınçcı burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekipleri, araç sürücüsü Volkan Kılınçcı'ya tedbir amaçlı müdahale etmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
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