Son Dakika Haberleri: Taklalar Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Taklalar Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında bulunan kanalda takla atarak durabildi.

Taklalar Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında bulunan kanalda takla atarak durabildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Selendi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Volkan Kılınçcı idaresindeki 55 AGT 41 plakalı otomobil, aşırı yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar attı. Yol kenarında bulunan kanalda ters dönmüş vaziyete durabilen araçtan sürücü Kılınçcı burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araç sürücüsü Volkan Kılınçcı'ya tedbir amaçlı müdahale etmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Ankara, Kula, Manisa, 3. Sayfa
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