Taklalar atan lüks otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı - Son Dakika

Taklalar atan lüks otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yazlıktan dönen ailenin içinde bulunduğu lüks araç su birikintisine kapılarak, takla attı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Malkara ilçesinin Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy'deki yazlıktan İstanbul'a dönen Ünal Koşar (48), yönetimindeki 34 KJ 3024 plakalı otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle yolda su birikintisine kapıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak su kanalına yuvarlandı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücü Ünal Koşar ve yolcu olarak bulunan Gönül Koşar (43), Altan Koşar ve Sıla Sazak yaralandı. itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.