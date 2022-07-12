Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı

12.07.2022 05:33
Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı

Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı Bursa'da sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak taklalar attı.

Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı

BURSA - Bursa'da sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak taklalar attı. Sürücü, kaza sonrası alev alan otomobilden çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan K. idaresindeki 16 AIZ 914 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak kaldırım üzerindeki reklam panosuna çarparak zor durabildi. Kazayı gören vatandaşlar sürücü Furkan K.'nın yardımına koşarak alev alan otomobilden çıkararak son anda kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Yol kaza nedeniyle trafiğe kısmen kapanırken temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Takla atan otomobildeki anne öldü, ikiz bebekleri ve eşi yaralandı Takla atan otomobildeki anne öldü, ikiz bebekleri ve eşi yaralandı Bursa'da taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı Bursa'da taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı - Son Dakika
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