Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
44 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:48 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saat 05.00'da Malkara- Keşan
yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Serkan
Kalkan (42) yönetimindeki (42) 45 YY 195 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaydetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Taklalar atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
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