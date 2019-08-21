Son Dakika Haberleri: Taklalar atan otomobil hurdaya döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Taklalar atan otomobil hurdaya döndü

11 dakika önce

Taklalar atan otomobil hurdaya döndüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde taklalar atarak, hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Taklalar atan otomobil hurdaya döndü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde taklalar atarak, hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saat 05.00'da Malkara - Keşan yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Serkan Kalkan yönetimindeki 45 YY 195 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaydetmesi sonucu yön tabelasına çarptı.
Taklalar atması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Kalkan, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu
5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 07:57:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taklalar atan otomobil hurdaya döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]