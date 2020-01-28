Taklalar atan otomobil kayalıklara çarparak durabildi: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taklalar atan otomobil kayalıklara çarparak durabildi: 8 yaralı - Son Dakika

Taklalar atan otomobil kayalıklara çarparak durabildi: 8 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'te yoldan çıkan bir otomobil, taklalar atarak kayalara çarptı.

Taklalar atan otomobil kayalıklara çarparak durabildi: 8 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te yoldan çıkan bir otomobil, taklalar atarak kayalara çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep- Nizip kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Nizip ilçesi istikametine seyir eden Ş.K. idaresindeki 27 BD 068 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı. Yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabilen otomobildeki, sürücü, eşi, annesi ve 5 çocuğu yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki Şehitkamil, 25 Aralık ve Gaziantep Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde jandarma ekipleri inceleme yaptı.

(İHA)

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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