Taklalar atan otomobil uçuruma düştü: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taklalar atan otomobil uçuruma düştü: 5 yaralı - Son Dakika

Taklalar atan otomobil uçuruma düştü: 5 yaralı

21 dakika önce

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı.

Taklalar atan otomobil uçuruma düştü: 5 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. Feci kazada araç içerisinde sıkışan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi 8 Nolu Cadde'de seyir halinde bulunan 27 MS 105 plakalı otomobilin sürücüsü karşı yönden gelen araca çarpmak için ani manevra yaptı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu otomobil yoldan çıkarak 5 metre yükseklikten düştü. Taklalar atarak uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşlar haber vermesi ile gelen kurtarma ekiplerin çalışmaları ile otomobilden çıkarılan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:31 Kaynak: İHA
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