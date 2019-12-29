Taklalar atan ve metal yığınına dönen otomobilde sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Taklalar atan ve metal yığınına dönen otomobilde sürücü ağır yaralandı

6 saat önce

Kırşehir yolunda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil defalarca takla attı.

Taklalar atan ve metal yığınına dönen otomobilde sürücü ağır yaralandı, System.String[]

Kırşehir yolunda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil defalarca takla attı. Sürücü Hüseyin Tuna ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri- Kırşehir yolu Mucur ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Tuna yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu defalarca takla attı. Metal yığınına dönen otomobildeki sürücü Tuna, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Tuna, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye dağılan otomobil parçaları ve hurda yığınına dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.


Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
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