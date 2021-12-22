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Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu - Son Dakika

Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu

22.12.2021 10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu

Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından taklalar atan ve bir akaryakıt istasyonuna çarparak durabilen aracın sürücüsü, feci şekilde can verdi. Kazadan sonra ortaya çıkan manzara da, olayın vahametini gözler önüne serdi.

Saray İlçesinden Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden Muzaffer Sevencan (27) idaresinde ki 59 TS 759 Plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniköy mevkiinde takla atarak petrol istasyonuna girdi. Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybederken, kazayı gören istasyon çalışanları durumu hemen 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi.

SAĞLIKÇILAR GELDİĞİNDE CAN VERMİŞTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muzaffer Sevencan'ın öldüğünü tespit ettiler. Ekiplerin kaza yerinde gerçekleştirdikleri incelemenin ardından Sevencan'ın cenazesi adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla İlgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna dalan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna dalan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu

Otomobil, Yeniköy, Petrol, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu - Son Dakika
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