Taklalar atarak hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Taklalar atarak hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı

09.10.2022 13:18
Taklalar atarak hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atıp, şarampolde hurdaya dönmüş vaziyette duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atıp, şarampolde hurdaya dönmüş vaziyette duran otomobildeki 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin yardımıyla çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bozkurt ilçesine bağlı Alikurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli- Afyon Karayolunda seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen A.L. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zikzak çizerek yoldan çıktı.

Taklalar atmaya başlayan otomobil şarampole hurdaya dönerek durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere araç içerisinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ise yaralıları araçta çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisindeki yaralı sürücü A.L. ile yolcu konumunda bulunan C.E, K.İ.'yİ sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren yaralı 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Kaza böyle geliyorum dedi... Sağa sola savrulan araç, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı Kaza böyle geliyorum dedi... Sağa sola savrulan araç, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı Akan trafikte yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına dehşeti yaşattı Akan trafikte yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına dehşeti yaşattı
Kaynak: İHA

Bozkurt, Denizli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taklalar atarak hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:31:03. #1.12#
SON DAKİKA: Taklalar atarak hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement